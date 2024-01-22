В Самаре с крыши дома, рядом с которым играли дети, сошла лавина снега

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По информации в соцмедиа организована доследственная проверка по факту схода снега с дома, рядом с которым находились дети, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Сход снега произошел во дворе дома, рядом с которым находились маленькие дети. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары организована доследственная проверка, следователи выехали на осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: СУ СКР СО