В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, которого разыскивали воронежские полицейские

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В ночное время группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии находилась на маршруте патрулирования в Кировском районе областного центра. Около половины третьего утра стражи правопорядка получили информацию о сработавшей кнопке тревожной сигнализации – их помощь потребовалась в гипермаркете, расположенном на Московском шоссе. Патрульные незамедлительно направились по указанному адресу.

Работники службы безопасности торговой сети объяснили, что с помощью системы видеонаблюдения выявили посетителя, планирующего совершить тайное хищение товаров. Росгвардейцы задержали предполагаемого злоумышленника в тот момент, когда он пересекал линию касс. Установив личность мужчины, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что мужчина 1993 года рождения находится в федеральном розыске. Полицейские города Воронежа искали его как обвиняемого, скрывшегося от органов правосудия.

Сотрудники Росгвардии доставили правонарушителя в ближайшее подразделение полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска.