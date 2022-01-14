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В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, которого разыскивали полицейские Пермского края

14 января 2022 09:52
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В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, которого разыскивали полицейские Пермского края

Правонарушителя, объявленного в федеральный розыск, задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Октябрьском районе Самары.

В вечернее время на улице Ново-Садовой стражи правопорядка обратили внимание на мужчину, внешность которого подходила под полученную ранее ориентировку. Полицейские Пермского края разыскивали местного жителя, поскольку он скрылся от суда – его обвиняли в совершении кражи.

Сотрудники Росгвардии установили личность предполагаемого злоумышленника и убедились, что это действительно находившийся в федеральном розыске мужчина 1980 года рождения. Патрульные задержали его и передали своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги: Росгвардия

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