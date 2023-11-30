В Самаре росгвардейцы разыскали несовершеннолетнего, пропавшего без вести в соседнем регионе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Приуроченный к началу возрождения казачества на самарской земле.
В Самаре состоится ежегодный казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
Прокурор Самарской области с коллегами совершил обход административной зоны, жилых помещений отрядов, столовой и швейного цеха, где трудятся осужденные.
Прокурор Самарской области Сергей Бережицкий посетил КП-27 
На малых реках региона начался процесс ледообразования.
Школьникам Сызрани напомнили правила безопасности в период ледостава
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.
1 декабря в Самарской области ожидается сильный мокрый снег, гололед, на дорогах снежные заносы
Будьте внимательны и осторожны!
До конца дня 30 ноября местами по области ожидается туман
За чей счёт правонарушения?
«РКС-Самара»: компаниями-должниками заинтересовались прокуратура и государственная жилищная инспекция
Для кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» Самарского политеха это уже второй грант РНФ.
Двое ученых из СамГТУ получили грант Российского научного фонда
Сегодня регионы РФ один за другим принимают соответствующие решения по поддержке семей с детьми, приумножения населения и народосохранения.
Госдума: проект об ограничении абортов прорабатывают на федеральном уровне
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.88
0.27
EUR 97.65
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Декабрьские мероприятия пройдут в самарском в Музее-галерее «Заварка»
ОДК-Кузнецов стал финалистом «Межрегиональной Квиз-Лиги. Самара»
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре росгвардейцы разыскали несовершеннолетнего, пропавшего без вести в соседнем регионе

30 ноября 2023 12:27
169
В Самаре росгвардейцы разыскали несовершеннолетнего, пропавшего без вести в соседнем регионе

В ночное время группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии находилась на маршруте патрулирования на территории Октябрьского района Самары. Около половины первого экипаж получил от дежурного информацию о срабатывании на одном из охраняемых объектов кнопки тревожной сигнализации. Помощь стражей правопорядка потребовалась в общежитии, расположенном на улице Революционной. Патрульные незамедлительно выдвинулись на место происшествия.

Женщина-охранник объяснила прибывшим росгвардейцам, что нажала «тревожную кнопку», поскольку в ночное время в здание проник посторонний. В ходе общения с нарушителем спокойствия сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что молодому человеку некуда пойти, и он планировал переночевать в общежитии.

Проверив личность юноши по информационным базам данных, сотрудники Росгвардии выяснили, что он находится в федеральном розыске. Полицейские Набережных Челнов разыскивали молодого человека 2006 года рождения как пропавшего без вести. Росгвардейцы доставили его в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска. 

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре сотрудники Росгвардии задержали угонщика
29 ноября 2023, 10:10
В Самаре сотрудники Росгвардии задержали угонщика
Самарец, неоднократно судимый за совершение преступлений имущественной направленности, пытался скрыться от патрульных, но не сумел. Криминал
393
ОМОН «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области отметил свой День рождения
25 ноября 2023, 10:24
ОМОН «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области отметил свой День рождения
Только с начала этого года бойцы тольяттинского ОМОН приняли участие более чем в двухстах специальных мероприятиях. Общество
627
В Самаре ветераны войск правопорядка отметили юбилей своей организации
20 ноября 2023, 12:56
В Самаре ветераны войск правопорядка отметили юбилей своей организации
В завершение мероприятия для ветеранов выступил военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области. Общество
638
В центре внимания
В Самаре установят больше
30 ноября 2023  13:09
В Самаре установят больше "лежачий полицейских"
175
парки Самары готовят к Новому году
30 ноября 2023  12:48
Парки Самары готовят к Новому году
154
30 ноября на Выставке
30 ноября 2023  12:45
30 ноября на Выставке "Россия" будет проходить День Самарской области
170
Заседание комиссии Госсовета по культуре стало одним из центральных событий на выставке «Россия».
29 ноября 2023  22:52
Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура» на площадке выставки «Россия»
1079
Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»
29 ноября 2023  13:21
Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»
353
Весь список