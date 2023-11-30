В Самаре росгвардейцы разыскали несовершеннолетнего, пропавшего без вести в соседнем регионе

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В ночное время группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии находилась на маршруте патрулирования на территории Октябрьского района Самары. Около половины первого экипаж получил от дежурного информацию о срабатывании на одном из охраняемых объектов кнопки тревожной сигнализации. Помощь стражей правопорядка потребовалась в общежитии, расположенном на улице Революционной. Патрульные незамедлительно выдвинулись на место происшествия.

Женщина-охранник объяснила прибывшим росгвардейцам, что нажала «тревожную кнопку», поскольку в ночное время в здание проник посторонний. В ходе общения с нарушителем спокойствия сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что молодому человеку некуда пойти, и он планировал переночевать в общежитии.

Проверив личность юноши по информационным базам данных, сотрудники Росгвардии выяснили, что он находится в федеральном розыске. Полицейские Набережных Челнов разыскивали молодого человека 2006 года рождения как пропавшего без вести. Росгвардейцы доставили его в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска.