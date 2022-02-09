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В Самаре речной перевозчик добивается возбуждения дела из-за некачественного топлива

9 февраля 2022 13:34
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В Самаре речной перевозчик добивается возбуждения дела из-за некачественного топлива

Самарское ООО "Волжский флот", специализирующееся на речных перевозках, добивается возбуждения уголовного дела по факту поставок некачественного топлива, приведших к простою и дорогостоящему ремонту судов.

Компания в марте 2020 г. заключила контракт на поставку дизельного топлива с ООО "Простор нефть", зарегистрированным в Чердаклах Ульяновской области. Всего было поставлено солярки на 5,5 млн рублей.

Однако качество топлива, по словам представителей "Волжского флота", оказалось таким, что три судна одно за другим встали на ремонт, и компания понесла миллионные убытки из-за их простоя, которые она оценивает как значительный ущерб.

Перевозчик заказал проведение экспертизы, показавшей, что топливо является "смесью продуктов переработки среднедистиллятной и масляной фракций, с веществами полученными путем органического синтеза".

"Волжский флот" обратился в полицию, где после проверки вынесли решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако после вмешательства прокуратуры это решение было отменено. Представители перевозчика также обратились в Федеральную налоговую службу с целью инициировать проведение камеральной проверки и установить происхождение топлива.

"В документах отсутствуют сведения о порядке поставки топлива, сведения об автотранспортных средствах, их водителях, осуществляющих перевозку, т. е. сведения, позволяющие с учетом возможностей систем автоматизированной идентификации и взимания платы (АИС/AIS, Платон и т. д.) отследить весь путь груза", — отмечается в обращении компании. В нем также указывается на вероятно криминальное происхождение топлива, что при этом не помешало "Простор нефти" получить налоговые вычеты, пишет Волга Ньюс.

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