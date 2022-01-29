В Самаре пьяный мужчина улегся перед трамваем

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В Самаре вечером в пятницу, 28 января, на остановке "Завод имени Тарасова" житель Самары лёг головой прямо на рельсы перед трамваем. Происшествие сняли на смартфон очевидцы и поделились роликом в социальных сетях.

Лежащий на рельсах пьяный мужчина перегородил путь трамваю. Пассажиры общественного транспорта попросили «шутника» отойти, однако он вставать явно не собирался. Поднимать с рельсов нетрезвого мужчину пришлось мимо проходящим жителям. В ответ он лишь ругался и ложился обратно, при этом посмеиваясь над сложившейся ситуацией.

Через некоторое время самарцам удалось оттащить «весельчака» и трамвай продолжил движение. Оказалось, что пешеход сделал всё это ради забавы, пишет ГТРК Самара.

Фото: t.me/samaradtp