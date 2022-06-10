В Самаре проверяют задержку самолета в Санкт-Петербург

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Куйбышевской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, а также прав пассажиров в связи с произошедшей задержкой вылета рейса № FV 6238 по маршруту «Самара-Санкт-Петербург».

По данным надзорного ведомства, вечером 8 июня 2022 года в самарском аэропорту «Курумоч» произошла задержка вылета рейса, выполняемого авиакомпанией «Россия» (воздушное судно RRJ-95, бортовой номер RA-89176).

Согласно расписанию, вылет планировался в 20 часов 25 минут (время самарское). Однако в назначенное время вылет не состоялся, воздушное судно вернулось с исполнительного старта по технической причине.

На время ожидания вылета пассажиры были размещены в здании аэровокзала. Им были предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Обращения от пассажиров в транспортную прокуратуру не поступали.

Пассажиры вылетели по маршруту в 2 часа 59 минут 9 июня 2022 года резервным бортом. На рейс зарегистрировано 69 пассажиров. Задержка рейса составила 6 с половиной часов, пишет Обозрение.

«Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — сообщает надзорное ведомство.