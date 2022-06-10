Я нашел ошибку
Главные новости:
Здоровые, резвые, красивые жеребята родились в мае.
В Сафари парке Самарского зоопарка у лошадей Пржевальского появились жеребята
Три лидера федерального рейтинга в качестве поощрения стали сотрудниками Самарского регионального исполкома на неделю.
«Вперед и вверх»: лидеры кадрового проекта «Единой России» прошли стажировку в региональном отделении партии
С 08:00 до 16:00 15 июня.
Во время Чемпионата и первенства СО по велоспорту в Самаре будет ограничено движение транспорта
В Самаре за сутки заболели 25 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре проверяют задержку самолета в Санкт-Петербург
В Самаре проверяют задержку самолета в Санкт-Петербург
С 8 июня увеличены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах! 
С 8 июня увеличены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах! 
16% самарцев не отвечают на звонки с неизвестных номеров
16% самарцев не отвечают на звонки с неизвестных номеров
Мобильное приложение «Макдоналдса» в России сменило название
Мобильное приложение «Макдоналдса» в России сменило название
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.39
-1.84
EUR 62.09
-1.85
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
На стадионе «Металлург»« пройдет детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
Представители самарского и питерского общественных советов при облМВД обсудили проведение в Самаре детского фестиваля по футболу
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре проверяют задержку самолета в Санкт-Петербург

10 июня 2022 14:01
89
В Самаре проверяют задержку самолета в Санкт-Петербург

Куйбышевской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, а также прав пассажиров в связи с произошедшей задержкой вылета рейса № FV 6238 по маршруту «Самара-Санкт-Петербург».

По данным надзорного ведомства, вечером 8 июня 2022 года в самарском аэропорту «Курумоч» произошла задержка вылета рейса, выполняемого авиакомпанией «Россия» (воздушное судно RRJ-95, бортовой номер RA-89176).

Согласно расписанию, вылет планировался в 20 часов 25 минут (время самарское). Однако в назначенное время вылет не состоялся, воздушное судно вернулось с исполнительного старта по технической причине.

На время ожидания вылета пассажиры были размещены в здании аэровокзала. Им были предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Обращения от пассажиров в транспортную прокуратуру не поступали.

Пассажиры вылетели по маршруту в 2 часа 59 минут 9 июня 2022 года резервным бортом. На рейс зарегистрировано 69 пассажиров. Задержка рейса составила 6 с половиной часов, пишет Обозрение.

«Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — сообщает надзорное ведомство.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
По Самаре 11 и 12 июня будут курсировать шаттлы
10 июня 2022  13:34
По Самаре 11 и 12 июня будут курсировать шаттлы
104
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
10 июня 2022  12:58
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
139
В Самаре состоялась региональная сессия в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» - 2022
10 июня 2022  09:37
В Самаре состоялась региональная сессия в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» - 2022
183
100 региональных брендов представили свою продукцию.
9 июня 2022  18:53
Первый маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России» в Самаре собрал более 100 региональных брендов одежды
790
В Самарской области более 13000 человек сдали ЕГЭ по математике
9 июня 2022  12:21
В Самарской области более 13000 человек сдали ЕГЭ по математике
423
Весь список