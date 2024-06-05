В Самаре проверят информацию о нападениях на людей в парке Гагарина

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Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту нападения на граждан в районе парка Гагарина в г. Самаре

В социальных медиа распространена информация о неправомерных действиях группы молодых людей, нападавших на прохожих на улицах города. В частности, 29 мая 2024 году несколько мужчин применили насилие в отношении людей с детьми, сидевших во дворе дома в районе парка Гагарина.

По данному факту органами полиции проводится доследственная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой Советского района г. Самары.