В Самаре проверяли таксистов, обнаружено 8 нарушений

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В период с 22 по 31 июля на территории региона продолжаются мероприятия, направленные на предупреждение нарушений правил дорожного движения водителями такси.



Так, в городе Самаре на Московском шоссе 23 км сотрудниками Госавтоинспекции проведен рейд «Нелегальное такси». Было проверено более 30 транспортных средств, выявлено 8 нарушений, в том числе 2 материала по осуществлению предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.



Присутствующий на мероприятии представитель Общественного совета областного главка МВД России Владислав Баландин отметил, что жители и гости нашего региона, садясь в такси, водитель которого не имеет разрешения на перевозку пассажиров, подвергают себя значительному риску. Перед выходом на линию таких водителей никто не проверяет и не контролируют, вполне может оказаться, что водитель находиться в состоянии опьянения или по медицинским показаниям не может управлять транспортным средством. Кроме того, если пассажир попадет в дорожно-транспортное происшествие, находясь в нелегальном такси, то он не сможет рассчитывать на получение надлежащей компенсации, так как он просто попутчик, а не гражданин, получающий платную услугу.