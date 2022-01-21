В Самаре произошло ЧП в Сокольих горах

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Днем в четверг, 20 января, в Самарской области произошло ЧП с участием туристов. По словам участников событий, лавина в Сокольих горах унесла группу мужчин вниз по склону к Волге. Ситуацию прокомментировали представители регионального ГУ МЧС России.

— Как таковой лавины не было. Трое молодых людей скатились с горы, один из них зацепился за ветки. Ему помогли выбраться сотрудники поисково-спасательного отряда Самары. В результате инцидента никто не пострадал, — пояснили в экстренном ведомстве.

При этом кадры схода снега опубликовали сами туристы, пишет 63.ру.

— Мы втроем поднимались по склону в Сокольих горах, на горе Барсук. В какой-то момент снег начал двигаться вниз, — пояснил автор видео. Его можно посмотреть здесь.

Видео: Samara.dtp.official / T.me