В Самаре при столкновении двух автомобилей пострадала пенсионерка на тротуаре

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31 мая на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 444 нарушение ПДД РФ, в том числе управление ТС с признаками опьянения – 25 и 8 нарушений правил перевозки детей.



Одно из ДТП произошло в Ленинском районе Самары. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 65-летний мужчина, управляя автомобилем Танк 500, при повороте напротив дома № 208 по ул. Чапаевская, не уступил дорогу автомобилю, который двигался во встречном направлении, прямо на разрешающий сигнал светофора.

В результате чего произошло столкновение с автомобилем Лада Веста под управлением 37-летнего водителя, далее автомобиль Лада Веста по инерции отбросило на тротуар, где произошел наезд на 71-летнюю женщину.

Пешеходу оказана медицинская помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО