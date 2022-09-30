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В Самаре после ДТП попали в больницу автомобилистка и пассажирка

30 сентября 2022 12:22
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В Самаре после ДТП попали в больницу автомобилистка и пассажирка

29 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 15 ДТП, в которых пострадали 9 человек. 

Одно из ДТП произошло в 19:10 в Промышленном районе г. Самара. Женщина-водитель 1992 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Kia Rio», двигалась по Московскому шоссе в направлении ул. Ташкентской. В пути следования, на регулируемом перекрестке, при выполнении маневра левого поворота на разрешающий сигнал светофора, не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем «Lada Granta» под управлением водителя 1977 года рождения без права управления транспортным средством, который двигался во встречном направлении. После чего автомобиль «Kia Rio» отбросило влево, где произошел наезд на световую опору. В медицинское учреждение госпитализированы женщина-водитель автомобиля «Kia Rio» и женщина-пассажир 1956 года рождения автомобиля «Lada Granta».

Теги: ДТП

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