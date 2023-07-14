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В Самаре полицейский спас жизнь младенцу

14 июля 2023 09:44
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В Самаре полицейский спас жизнь младенцу

В ГУ МВД по России по Самарской области через сервис приема сообщений на официальном сайте поступило благодарственное письмо.

Жители Самары выразили признательность сотруднику дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции города за отзывчивость и своевременно оказанную помощь.

Дмитрий Зубов спас жизнь ребенка, оперативно доставив его в больницу для оказания квалифицированной помощи.

Рано утром на Южном шоссе областного центра к сотрудникам полиции за помощью обратился мужчина. Он сообщил, что в его автомобиле находится 9 месячная дочка, которая упала с лестницы и нуждается в срочной медицинской помощи. Несмотря на усилия родителей, малышка уже начала терять сознание.

Инспектор ДПС полка ДПС ГИБДД Управления МВД по г. Самаре старший лейтенант полиции Дмитрий Зубов, понимая всю серьезность положения, передал дежурному сообщение о случившемся, пересадил маму с малышкой в патрульный автомобиль и, включив звуковую и световую сигнализацию, в кратчайшее время добрался до ближайшей больницы,  где девочке была оказана своевременная помощь. Ребенка после двухнедельной госпитализации выписали из лечебного учреждения в удовлетворительном состоянии.

Родители поблагодарили сотрудника полиции, отметив действия, которые помогли спасти жизнь их маленькой дочке: «Полицейский очень оперативно отреагировал и оказал незаменимую помощь для нас и в первую очередь для нашего ребенка! Спасибо большое за помощь!».

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