В Самаре полицейские задержали поджигателя автомобиля

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В мае текущего года в полицию поступило сообщение о том, что около одного из домов, расположенных на улице Ставропольской в областном центре, произошло возгорание автомобиля марки Chevrolet.

После того, как возгорание транспортного средства ликвидировали пожарные и, сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили собственника автомашины, изъяли предметы и следы. На основании собранной информации и результатов экспертизы полицейские предположили, что имел место поджог.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Противоправными действиями владельцу транспортного средства причинен ущерб на сумму более 600 000 рублей.

В результате проведенных оперативных разыскных мероприятий оперативники установили, что к совершению поджога может быть причастен ранее неоднократно судимый житель Самары 1986 года рождения. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как пояснил задержанный сотрудникам полиции, причиной поджога иномарки стал конфликт. Со слов злоумышленника, он вместе со своей сожительницей находился в компании друзей. В какой-то момент знакомые вместе с возлюбленной мужчины уехали в неизвестном направлении, оставив друга одного. Затаив обиду, местный житель решил повредить автомобиль, находившийся в пользовании его сожительницы и поджег зажигалкой торчащие из-под капота провода.

В ходе допроса злоумышленник полностью признал свою вину в содеянном.

Задержанному предъявлено обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.