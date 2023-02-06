В Самаре полицейские выявили мигрантов, работавших незаконно

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Профилактические мероприятия прошли на территории овощной базы и вещевого рынка в областном центре.

Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самаре совместно с полком патрульно-постовой службы полиции, участковыми уполномоченными полиции при силовой поддержки бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактические мероприятия на торговых объектах, расположенных на улице Дальневосточной и проспекте Кирова областного центра. В ходе рейда выявлено 17 нарушений миграционного законодательства.

Так в отношении 13 граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ», в отношении 4 по ст.18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

Решается вопрос об административном выдворении двух правонарушителей.

Подобные мероприятия на территории областного центра проводятся на регулярной основе.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.