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В Самаре полицейские провели специальное профилактическое мероприятие в Кировском районе

5 марта 2024 10:14
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В Самаре полицейские провели специальное профилактическое мероприятие в Кировском районе

Сотрудники УВМ ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального органа внутренних дел, полицейскими полка патрульно-постовой службы полиции, военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области, провели профилактические мероприятия на торговом объекте, на территории Кировского района.

Так, в ходе проходившего мероприятия, в течение двух дней, в отношении 12 лиц составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ».

В отношении двух работодателей составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».

 Еще 7 человек привлечены к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

В отношении одного жителя Самары составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.18.17 КоАП РФ «Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности».

Три человека привлечены к ответственности за осуществление трудовой деятельности без патента.

В отношении 16 человек составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ» и ч.1 ст.19.27 КоАП РФ «Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета». Решается вопрос о выдворении правонарушителей за пределы Российской Федерации.

Напоминаем, что обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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