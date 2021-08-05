В Самаре подросток упал в колодец

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Прокуратурой Куйбышевского района г. Самары организована проверка в связи с падением подростка 2007 года рождения в колодец на улице Старонабережной, произошедшим 16 июля 2021 года.

В результате несовершеннолетний получил травмы - рану руки, был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время прокурором Куйбышевского района г. Самары проводится проверка соблюдения ресурсоснабжающей организацией требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при содержании сетей коммуникации.

Законность принятого следственным органом процессуального решения будет проверена прокуратурой.