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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре подросток упал в колодец

5 августа 2021 09:22
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В Самаре подросток упал в колодец

Прокуратурой Куйбышевского района г. Самары организована проверка в связи с падением подростка 2007 года рождения в колодец на улице Старонабережной,  произошедшим 16 июля 2021 года.

В результате несовершеннолетний  получил травмы - рану руки, был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время прокурором Куйбышевского района г. Самары проводится проверка соблюдения ресурсоснабжающей организацией требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при содержании сетей коммуникации.

Законность принятого следственным органом процессуального решения будет проверена прокуратурой.

Теги: колодец ЧП с детьми

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