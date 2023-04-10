Я нашел ошибку
Главные новости:
Они участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
За последний год в подразделения Ставропольской больницы пришли 14 новых сотрудников
Выставка приурочена к 60-летию со дня первого космического полёта женщины-космонавта Валентиной Терешковой.
12 апреля в самарском Историческом парке состоится открытие новой выставки «Мы были первыми!»
Потерпевшей госпитализирован.
В Самаре подросток напал с ножом на одноклассника во время урока
Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область на сегодняшний день является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны.
Достойное образование - залог технологического суверенитета страны: Дмитрий Азаров выступил на Областной студенческой научной конференции
С 6 апреля проводятся плановые повышенные сбросы гидроузла Жигулевской ГЭС.
Администрация Самары напоминает правила безопасности в период паводка
В 2023 году планируется проведение 10 сезонных муниципальных ярмарок с общим количеством на 421 торговое место.
В Самаре обсудили работу муниципальных ярмарок
Фиксируются случаи, когда в учреждениях не предоставляют возможности прохождения бесплатных обследований либо обозначают сроки их проведения в несколько месяцев.
Губернаторский контроль: Дмитрий Азаров поручил проверить медучреждения Самарской области на предмет качественного предоставления услуг в рамках ОМС
Обходами и проверками должны быть охвачены как сельхозпредприятия, так и СДТ, частные домовладения, ЛПХ.
На особом контроле Дмитрия Азарова — готовность региона к весенне-летнему пожароопасному периоду
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.4
1.73
EUR 90.29
2.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Серебряные» волонтеры соберутся в Похвистневском районе
В Самаре пройдет фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека»
В Самарской филармонии выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре подросток напал с ножом на одноклассника во время урока

10 апреля 2023 19:48
92
Потерпевшей госпитализирован.

Советским межрайонным следственным отделом Самары возбуждено уголовное дело в отношении подростка 2007 года рождения  по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

"10 апреля 2023 года во время урока в классе подозреваемый в ходе ссоры с несовершеннолетним одноклассником достал из своего кармана перочинный нож и нанес им не менее двух ударов в спину. Несовершеннолетний потерпевшей госпитализирован, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: Самара Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область на сегодняшний день является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны.
10 апреля 2023, 19:21
Достойное образование - залог технологического суверенитета страны: Дмитрий Азаров выступил на Областной студенческой научной конференции
Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область на сегодняшний день является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны. Политика
98
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего
02 марта 2023, 21:49
По факту нападения собак на 7-летнего мальчика в Самаре возбуждено уголовное дело
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Закон
2064
Обвиняемые осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории субъектов Российской Федерации.
27 февраля 2023, 14:39
В Самаре направлено в суд уголовное дело по организации и участии в преступном сообществе в сфере незаконного оборота наркотиков
Обвиняемые осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на России. Криминал
1774
В центре внимания
Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область на сегодняшний день является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны.
10 апреля 2023  19:21
Достойное образование - залог технологического суверенитета страны: Дмитрий Азаров выступил на Областной студенческой научной конференции
100
В Самаре 10 апреля запустили пробные рейсы автобуса № 82
10 апреля 2023  13:33
В Самаре запустили пробные рейсы автобуса №82
222
С 10 апреля в Самаре меняется схема движения популярных маршрутов трамваев
10 апреля 2023  13:00
С 10 апреля в Самаре меняется схема движения популярных маршрутов трамваев
267
Самарский Ботанический сад открывает свои двери для посетителей
10 апреля 2023  10:19
Самарский Ботанический сад открывает свои двери для посетителей
275
Состоится Всероссийская горячая линия по вопросам кадастрового учета
10 апреля 2023  10:12
Состоится Всероссийская горячая линия по вопросам кадастрового учета
244
Весь список