В Самаре подросток напал с ножом на одноклассника во время урока

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Советским межрайонным следственным отделом Самары возбуждено уголовное дело в отношении подростка 2007 года рождения по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

"10 апреля 2023 года во время урока в классе подозреваемый в ходе ссоры с несовершеннолетним одноклассником достал из своего кармана перочинный нож и нанес им не менее двух ударов в спину. Несовершеннолетний потерпевшей госпитализирован, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: СУ СКР СО