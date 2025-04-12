В Самаре подросток на электросамокате сбил 9-летнего мальчика

157

11 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек. .

В Самаре госавтоинспекторы проводят проверку по факту ДТП, с участием несовершеннолетних жителей города. В настоящее время из собранных материалов следует: в 19:10 час. 14-летний подросток двигался на электросамокате по тротуару вдоль дома 17 ул. Пугачевская, со стороны ул. Свободы в направлении ул. Победы. В пути следования подросток нарушил требования п. 24.8 ПДД РФ и допустил наезд на 9-летнего пешехода, который двигался по тротуару во встречном направлении. Мальчик-пешеход, получивший травму глаза, в сопровождении матери обратился в больницу, ему назначено амбулаторное лечение. Информация о ДТП направлена в КНД районной администрации.