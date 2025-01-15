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В Самаре подготовят четыре места для крещенских купаний 18-19 января

15 января 2025 13:57
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В Самаре подготовят четыре места для крещенских купаний 18-19 января

В ночь с 18 на 19 января в Самаре все желающие смогут окунуться в специально подготовленных купелях. Крещенские купания будут организованы в четырех местах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«В Самаре в праздник Крещения будет работать оборудованная купель на реке Волга в районе Полевого спуска. Здесь для желающих окунуться будут подготовлены теплые раздевалки», – рассказали в пресс-службе.

Это будет единственная в областном центре купель на открытой воде. Для безопасности предусмотрено беспрерывное дежурство спасателей, инспекторов ГИМС, полицейских и медиков.


Также можно окунуться в купелях при трех храмах. Такая возможность есть в храме в честь Святителя Спиридона Тримифунтского на улице Советской Армии, 251б, храме в честь святого прп. Сергия Радонежского на улице Черемшанской, 244а и в храме в честь Казанской иконы Божией Матери на улице Коммунистической, 1.

Напомним, в Тольятти крещенские купания пройдут в парковом комплексе техники, а в Жигулевске – на Александровских озерах. Всего же в регионе планируется организовать около 70 купелей, пишет Самара-КП. 

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