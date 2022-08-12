В Самаре под контролем судебных приставов предприниматель демонтировал торговый павильон

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По истечении срока аренда самарский предприниматель продолжал незаконно занимать земельный участок. Магазин одежды на ул. Аэродромной г. Самары был демонтирован только после вмешательства судебных приставов.

В 2012 году между Министерством имущественных отношений региона и Обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор аренды земельного участка площадью 20 кв.м., который был предоставлен под возведение временного павильона-магазина. По истечении срока аренды арендатору было направлено предписание с просьбой освободить землю от торгового объекта, но требование предпринимателем исполнено не было.

Тогда Департамент управления имуществом г.о. Самара обратился с заявлением в суд, который обязал Общество с ограниченной ответственностью демонтировать павильон за свой счет и привести участок в пригодное для использования состояние.

Исполнительный лист направлен на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. В рамках исполнительного производства сотрудник Службы направил должнику требование об исполнении решения суда в установленный срок. Также владелец торгового павильона был предупрежден о применении к нему мер принудительного характера, а также о привлечении его к административной ответственности в случае неисполнения решения суда.

Судебный пристав-исполнитель вновь осуществил выезд по месту расположения торгового павильона и установил, что должник добровольно приступил к его сносу. Демонтаж объекта был полностью произведен. Земельный участок площадью 20 кв. м. освобожден.