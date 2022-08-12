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В Самаре под контролем судебных приставов предприниматель демонтировал торговый павильон

12 августа 2022 12:45
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В Самаре под контролем судебных приставов предприниматель демонтировал торговый павильон

По истечении срока аренда самарский предприниматель продолжал незаконно занимать земельный участок. Магазин одежды на ул. Аэродромной г. Самары был демонтирован только после вмешательства судебных приставов.

    В 2012 году между Министерством имущественных отношений региона и Обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор аренды земельного участка площадью 20 кв.м., который был предоставлен под возведение временного павильона-магазина. По истечении срока аренды арендатору было направлено предписание с просьбой освободить землю от торгового объекта, но требование предпринимателем исполнено не было. 

    Тогда Департамент управления имуществом г.о. Самара обратился с заявлением в суд, который обязал  Общество с ограниченной ответственностью демонтировать павильон за свой счет и привести участок в пригодное для использования состояние. 

    Исполнительный лист направлен на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. В рамках исполнительного производства сотрудник Службы направил должнику требование об исполнении решения суда в установленный срок. Также владелец торгового павильона был предупрежден о применении к нему мер принудительного характера, а также о привлечении его к административной ответственности в случае неисполнения решения суда. 

    Судебный пристав-исполнитель вновь осуществил выезд по месту расположения торгового павильона и установил, что должник добровольно приступил к его сносу. Демонтаж объекта был полностью произведен. Земельный участок площадью 20 кв. м. освобожден. 

 

Теги: Судебные приставы

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