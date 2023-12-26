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В Самаре пешеход пошел на красный свет и попал под машину

26 декабря 2023 13:49
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В Самаре пешеход пошел на красный свет и попал под машину

25 декабря на территории региона зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 7 человек. 

Одно из ДТП произошло в 16:50 час. в Кировском районе г. Самара. 28-летний водитель, находясь за рулем автомашины BMW 326I, двигался по автодороге «Самара – Бугуруслан» в направлении ПГТ Смышляевка. В пути следования в районе строения №2 С1, не обеспечил возможности постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил наезд на 35-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. С места происшествия мужчина госпитализирован.

Теги: ДТП

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