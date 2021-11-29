В Самаре пешеход попал под машину на Ставропольской

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Еще одно из ДТП 28 ноября произошло в 8:50 в Промышленном районе Самары. Водитель 1976 года рождения, который к административной ответственности за нарушения ПДД в текущем году привлекался 18 раз, двигался на автомобиле «Mazda CX-5», по ул. Ставропольская. Напротив № 61 по ул. Ставропольская, совершил наезд на мужчину 1962 года рождения, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшего пешехода доставили в медицинское учреждение, где ему было назначено амбулаторное лечение.