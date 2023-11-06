В Самаре перед судом предстанет предприниматель, занимавшийся охранной деятельностью без лицензии

134

Сотрудники СУ УМВД России по г. Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном предпринимательстве и использовании поддельных документов.

Из материалов расследования следует, что фигурант, открыв общество с ограниченной ответственностью, заключил договор с торговой компанией на оказание услуг частного охранного предприятия. В июне 2021 года у него истёк срок разрешения на осуществление данной деятельности. Вместо того чтобы продлить лицензию, злоумышленник приобрёл фальшивую копию документа у неустановленного лица и продолжил предоставлять услуги.

Самарские полицейские выявили нарушения и пресекли незаконный бизнес обвиняемого в 2022 году. Нелегальный доход фигуранта составил более 9,8 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по п. «б» ч. 2 ст. 171 и ч. 4 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.