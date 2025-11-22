В Самаре пассажир украл банковскую карту у водителя такси

167

В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре обратился 37-летний водитель такси, который после работы обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 3000 рублей за покупки, которые не совершал.

Заявитель пояснил полицейским, что пытался самостоятельно разрешить ситуацию с клиентом, которого заподозрил в краже, однако не смог, и обратился за помощью в полицию.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре по заявлению местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В службы и подразделения органов внутренних дел направлены отдельные поручения на розыск злоумышленника.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные совместно со следователем сформировали перечень возможных версий произошедшего. Для выбора приоритетного направления раскрытия преступления, сбора доказательств и задержания злоумышленника провели комплекс мероприятий: изучили выписку по расчетному счету потерпевшего, список его клиентов, установили торговую организацию, где шесть раз расплачивались за покупки похищенной картой, опросили свидетелей, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении.

Изучив полученные данные, оперуполномоченные выяснили, что деньги с похищенной карты списаны через платежный терминал в торговой точке неподалеку от места, куда таксист доставил одного из пассажиров. Кроме того, на видеозаписи потерпевший опознал в посетителе продуктового магазина того самого мужчину, которого он подвозил. Сотрудники уголовного розыска установили личность, местонахождение и задержали ранее судимого местного жителя 1995 года рождения на территории областного центра.

Допрошенный в качестве обвиняемого, мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и дал подробные пояснения. С его слов, поздно вечером он на такси поехал к знакомой в Промышленный район Самары. На пассажирском сиденье заметил сумку и, воспользовавшись тем, что водитель следил за дорогой, незаметно похитил банковские карты и 200 рублей. С помощью чужой карты приобрел продукты питания и алкоголь. После покупок выкинул пластик в мусорный бак.

Суд признал достаточными собранные и представленные на рассмотрение сотрудниками полиции доказательства для вынесения злоумышленнику обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств, в том числе неотбытого наказания за ранее совершенную кражу на территории Кировского района, неоднократно судимый мужчина приговорен к 2 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 7000 рублей. Приговор вступил в законную силу.