В Самаре пассажир украл банковскую карту у водителя такси

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре на VI Осеннем аукционе современного искусства было продано 9 из 14 лотов на миллион рублей
В Самаре на VI Осеннем аукционе современного искусства было продано 9 из 14 лотов на миллион рублей
В Тольятти в ДТП пострадали 5-летний ребенок и 81-летняя женщина
В Тольятти в ДТП пострадали 5-летний ребенок и 81-летняя женщина
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
В Самаре на Аэродромной молодой человек попал под машину
В Самаре на Аэродромной молодой человек попал под машину
Шесть спортсменов из Самарской области выступают на летних Сурлимпийских играх
Шесть спортсменов из Самарской области выступают на летних Сурлимпийских играх
Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека
Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека
В Росреестре заявили, что квартиры не следует возвращать без возврата денег
В Росреестре заявили, что квартиры не следует возвращать без возврата денег
Только 19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы
Только 19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.02
-1.71
EUR 90.56
-2.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре пассажир украл банковскую карту у водителя такси

22 ноября 2025 10:27
167
В Самаре пассажир украл банковскую карту у водителя такси

В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре обратился 37-летний водитель такси, который после работы обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 3000 рублей за покупки, которые не совершал.

Заявитель пояснил полицейским, что пытался самостоятельно разрешить ситуацию с клиентом, которого заподозрил в краже, однако не смог, и обратился за помощью в полицию.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре по заявлению местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В службы и подразделения органов внутренних дел направлены отдельные поручения на розыск злоумышленника.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные совместно со следователем сформировали перечень возможных версий произошедшего. Для выбора приоритетного направления раскрытия преступления, сбора доказательств и задержания злоумышленника провели комплекс мероприятий: изучили выписку по расчетному счету потерпевшего, список его клиентов, установили торговую организацию, где шесть раз расплачивались за покупки похищенной картой, опросили свидетелей, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении.

Изучив полученные данные, оперуполномоченные выяснили, что деньги с похищенной карты списаны через платежный терминал в торговой точке неподалеку от места, куда таксист доставил одного из пассажиров. Кроме того, на видеозаписи потерпевший опознал в посетителе продуктового магазина того самого мужчину, которого он подвозил. Сотрудники уголовного розыска установили личность, местонахождение и задержали ранее судимого местного жителя 1995 года рождения на территории областного центра.

Допрошенный в качестве обвиняемого, мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и дал подробные пояснения. С его слов, поздно вечером он на такси поехал к знакомой в Промышленный район Самары. На пассажирском сиденье заметил сумку и, воспользовавшись тем, что водитель следил за дорогой, незаметно похитил банковские карты и 200 рублей. С помощью чужой карты приобрел продукты питания и алкоголь. После покупок выкинул пластик в мусорный бак.

Суд признал достаточными собранные и представленные на рассмотрение сотрудниками полиции доказательства для вынесения злоумышленнику обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств, в том числе неотбытого наказания за ранее совершенную кражу на территории Кировского района, неоднократно судимый мужчина приговорен к 2 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 7000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
22 ноября 2025  12:52
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
83
В Самаре в
22 ноября 2025  11:39
В Самаре в "Экспо-Волге" 22 ноября стартовал фестиваль "Друг Человека". 
142
Совершаемые в этот день молитвы отражают общенародную поддержку российских вооруженных сил.
21 ноября 2025  16:30
Вячеслав Федорищев принял участие в крестном ходе в Самаре
574
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
552
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
564
Весь список