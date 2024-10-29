В Самаре ответит перед судом гражданин Таджикистана за нарушение правил безопасности при ремонтных работах

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Следственным отделом по Октябрьскому району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Республики Таджикистан, обвиняемого по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".

В декабре 2023 года собственница квартиры в жилом доме в Октябрьском районе Самары, заключила устное соглашение с обвиняемым на выполнение строительно-монтажных работ по отделке указанной квартиры. После этого мужчина приобрел газовый баллон для осуществления работ по монтажу навесного потолка, не прошедшего обязательное своевременное техническое освидетельствование.

6 января 2024 года при осуществлении работ по монтажу натяжного потолка из-за нарушений правил безопасности произошла разгерметизация газовоздушной смеси баллона и как следствие - хлопок газа, что повлекло за собой частичное обрушение строительных конструкций дома и повреждение шести квартир, а также трех транспортных средств, находящихся вблизи дома. Телесные повреждения различной степени тяжести получили обвиняемый и еще трое рабочих, находящихся в указанной квартире. Общий материальный ущерб, причиненный собственникам квартир и автомобилей, составил около 2 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО