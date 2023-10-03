В Самаре осудили капитана затонувшего на Волге судна

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Самарский районный суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении капитана судна на воздушной подушке «Нептун», которое перевернулось и затонуло по пути в Рождествено 4 апреля 2022 года.

По версии следствия, причиной происшествия стало решение капитана выполнить рейс при неблагоприятных погодных условиях. По словам одного из свидетелей, три раза во время этого рейса из-за сильных порывов ветра нос судна зарывался, а корма поднималась. В эти моменты капитан сбрасывал обороты. Когда «Нептун» пересек Волгу и начал поворачивать на Рождествено, корма задралась, и внутрь судна полилась вода.

— Опрокидывание случилось из-за нарушения капитаном правил судовождения и скоростного режима. Капитан эвакуацию пассажиров и членов экипажа не организовал и покинул судно одним из первых, — следует из обвинительного заключения.

В момент ЧП на борту находились 11 пассажиров. Почти всех удалось спасти, но один из них все-таки утонул. Ему было 59 лет.

— Суд признал капитана виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, — сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Капитан добровольно компенсировал ущерб, причиненный имуществу пассажиров, на сумму 465 тысяч рублей. Также суд удовлетворил исковые требования пассажиров еще на сумму 140 тысяч рублей, пишет 63.ру.