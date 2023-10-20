В Самаре около Ракитовского шоссе в ДТП пострадали двое

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19 октября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 9 человек, 1 - скончался.

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 23:00 час. 19-летний водитель, управляя автомобилем Lada Priora, двигался по ул. Олимпийская со стороны ул. Алма-Атинская, с левым поворотом на Ракитовское шоссе в направлении проспекта Карла-Маркса. В пути следования, на регулируемом перекрёстке улиц Олимпийская - Ракитовское шоссе не выполнил требование дорожного знака (Уступите дорогу) и, напротив строения 1 на Ракитовском шоссе, допустил столкновение с автомашиной ВАЗ 21102 с прицепом, под управлением водителя 1983 года рождения. С места ДТП госпитализированы водитель и 61-летний пассажир ВАЗ 21102.