В Самаре ночью тушили пожар в общежитии Аэрокосмического университета

В пятницу, 8 августа, в 00:57, произошёл пожар в общежитии Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, на Московское шоссе, 34б в Октябрьском районе Самары.

На тушение пожара направили 57 человек пожарных и 19 пожарных машин. Прибывшие к общежитию огнеборцы установили, что горит комната на шестом этаже. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Из общежития было эвакуировано 70 человек, сообщает АиФ-Самара.

С открытым горением пожарные справились в 01:23. Полностью пожар был потушен в 02:40.

Люди во время пожара не пострадали, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Причина пожара устанавливается.