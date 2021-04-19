В Самаре нелегально торговали «Мохито» и «Шампанским»

157

Судебные приставы Советского района г. Самары передали на уничтожение пивные напитки и сидр, конфискованные у женщины, являющейся индивидуальным предпринимателем.

Жительница г. Самары, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляла продажу пивных напитков и сидра в своем магазине без соответствующей документации. Надзорными органами при проведении проверки потребительского рынка установлен факт незаконной реализации спиртосодержащих напитков. За нарушение законодательства в отношении женщины был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Суд назначил предпринимательнице наказание в виде административного штрафа. Так как конфискованная продукция не имела сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и нахождения в обороте, суд принял решение об уничтожении конфискованной алкогольной продукции.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары судебным приставом-исполнителем в отношении предприимчивой жительницы областной столицы возбуждено исполнительное производство. Алкогольная продукция у должницы изъята и передана судебным приставом-исполнителем представителям Росалкогольрегулирования для последующего ее уничтожения.