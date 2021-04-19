Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинец устроил в подвале нарколабораторию
Тольяттинец устроил в подвале нарколабораторию
В Самаре пройдет Гала-концерт фестиваля-конкурса НА САМАРСКОЙ ВОЛНЕ»
В Самаре пройдет Гала-концерт фестиваля-конкурса «НА САМАРСКОЙ ВОЛНЕ»
Молодёжь Самары поможет привести город в порядок
Молодёжь Самары поможет привести город в порядок
В Самарской области отметят Национальный день донора крови
В Самарской области отметят Национальный день донора крови
Бывший бухгалтер завода в Самаре похитила более 4 млн рублей
Бывший бухгалтер завода в Самаре похитила более 4 млн рублей
Два проекта Самарской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству
Два проекта Самарской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству
Более половины россиян готовы пересесть с общественного транспорта на самокаты и гироскутеры
Более половины россиян готовы пересесть с общественного транспорта на самокаты и гироскутеры
Россияне назвали страны, по которым соскучились больше всего
Россияне назвали страны, по которым соскучились больше всего
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.55
-1.43
EUR 90.46
-1.77
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Происшествия Криминал

В Самаре нелегально торговали «Мохито» и «Шампанским»

19 апреля 2021 09:55
157
В Самаре нелегально торговали Мохито и Шампанским

Судебные приставы Советского района г. Самары передали на уничтожение пивные напитки и сидр, конфискованные у женщины, являющейся индивидуальным предпринимателем.

Жительница г. Самары, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляла продажу пивных напитков и сидра в своем магазине без соответствующей документации. Надзорными органами при проведении проверки потребительского рынка установлен факт незаконной реализации спиртосодержащих напитков. За нарушение законодательства в отношении женщины был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Суд назначил предпринимательнице наказание в виде административного штрафа. Так как конфискованная продукция не имела сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и нахождения в обороте, суд принял решение об уничтожении конфискованной алкогольной продукции.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары судебным приставом-исполнителем в отношении предприимчивой жительницы областной столицы возбуждено исполнительное производство. Алкогольная продукция у должницы изъята и передана судебным приставом-исполнителем представителям Росалкогольрегулирования для последующего ее уничтожения. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Два проекта Самарской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству
19 апреля 2021  12:14
Два проекта Самарской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству
Благоустройство
129
Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за ветра
19 апреля 2021  10:03
Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за ветра
Экология
139
В Самарской области на майские праздники изменится расписание электричек
19 апреля 2021  09:49
В Самарской области на майские праздники изменится расписание электричек
Транспорт
446
Во всех внутригородских районах Самары 17 апреля проходит очередной субботник
17 апреля 2021  13:34
Во всех внутригородских районах Самары 17 апреля проходит очередной субботник
Благоустройство
694
Сегодня днем на территории стадиона
17 апреля 2021  13:10
Сегодня днем на территории стадиона "Солидарность Арена" можно привиться от коронавируса
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
811
Весь список