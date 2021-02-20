В Самаре нашли нарушения в частном зоопарке

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Животных кормили и содержали не соблюдая правила.

В Самаре сотрудники прокуратуры Кировского района выявлены нарушения требований законодательства в сфере ответственного обращения с животными при их содержании в частном контактном зоопарке.

Как сообщает ведомство в пятницу, 19 февраля, владельцы заведения не обеспечили ведение журнала наблюдения за животными, не утвердли рацион и режим кормления, использовали продукты без сертификатов или деклараций. Помимо этого хозяева зоопарка не организовано изолированное содержание больного медведя и не заключили договор на оказание ветеринарных услуг.

Для устранения выявленных нарушений индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в контактном зоопарке, прокуратурой района внесено представление на устранение нарушений. Кроме того, сотрудники ведомства возбудили два административных дела, которые направлены для рассмотрения в Управление Россельхознадзора по Самарской области, пишет ГТРК Самара.