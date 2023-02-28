В Самаре начата доследственная проверка по факту нападения собак на ребенка

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В Самаре по информации в СМИ начата доследственная проверка по факту нападения собак на ребенка.

27 февраля 2023 года в СМИ появилась информация о том, что на одной из улиц в городе Самаре стая собак напала на ребенка.

По данному факту Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: СУ СКР СО