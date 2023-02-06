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В Самаре начался снос элеватора на Хлебной площади

6 февраля 2023 11:16
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В Самаре начался снос элеватора на Хлебной площади

В Самаре начался снос элеватора на Хлебной площади. Глава самарского отделения ВООПИиК Нина Казачкова сообщила об этом накануне вечером, 5 февраля, сопроводив сообщение подтверждающими кадрами.

"Друзья, начался снос элеватора. Того самого, экспериментального (две башни), нового, ценность которого бесспорна, — пишет в соцсетях Нина Казачкова. — Этот объект не только шедевр стиля брутализм, но и свидетель полёта инженерной мысли советского человека. Ценность объекта отметили не только отечественные эксперты, но и зарубежные специалисты. Коронованный объект, как оберег города, 40 лет встречал горожан и гостей на стрелке, в месте слияния двух рек. Он дорог жителям города".

Суды между ВООПИК и УГООКН по поводу элеватора ещё не закончились. Суд не вынес решения, что объект не представляет ценности, пишет Волга Ньюс.

 "Да и сам факт включения элеватора в предмет охраны исторического поселения как архитектурной доминанты, предполагает его сохранение. Налицо нарушение Федерального закона № 73 "Об объектах культурного наследия, — убеждены представители ВООПИиК. — Сохранить ЭЛЕВАТОР важно!".

 Призыв уже поддержали самарские активисты. Директор ГБУК "Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина" Андрей Кочетков считает, что снос элеватора — "это крушение надежд":

 "Надежд на то, что Самара — город, в котором могут приниматься умные и сложные решения. Надежд на то, что местная архитектурная школа с её богатой историей и собственным почерком окажется умнее соседей и сохранит уникальное индустриальное наследие, связанное с важнейшей для истории региона темой (хлеб — одна из ключевых магистралей локального прошлого). Надежд на то, что мы не хуже, например, ЮАР и можем сложно и умно работать с самыми разными историческими зданиями, — отмечает он. — Сейчас начался снос одной из важнейших доминант старого города, открывающих и объясняющих суть города как при подъезде по железной дороге с Москвы, так и с волжского фасада. И всё это происходит в момент, когда Самарское отделение ВООПИК судится за придание зданию статуса памятника".

"Пока ещё не поздно остановить снос. Верните нам надежду!", — призывает Андрей Кочетков.

За сохранение самарского элеватора вступались не только местные активисты, но и федеральные лидеры мнений. Так, год назад блогер Илья Варламов прокомментировал ситуацию следующим образом: "В Самаре собираются снести уникальный экспериментальный элеватор конца 1970-х — начала 80-х годов. На его месте хотят построить жилой микрорайон, а бруталистские башни заменить … стекляшками. В общем-то, классический ход любой российской мэрии".

Напомним, самарский элеватор предлагают снести, чтобы построить жилой комплекс.

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