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В Самаре на Вольской в ДТП пострадали трое

26 января 2024 10:20
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В Самаре на Вольской в ДТП пострадали трое

25 января на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 7 человек, скончался - 1.

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 22:10 час. 36-летняя водитель одной из таксомоторных организаций, управляя автомобилем KIO RIO, двигалась по ул. Вольской со стороны ул. Александра Матросова в направлении ул. Ново-Вокзальной. В пути следования, на регулируемом перекрестке, при выполнении маневра «поворот налево» в направлении ул. Ставропольской на разрешающий сигнал светофора, не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем Nissan Terrano, под управлением водителя 1958 года рождения, который двигался во встречном направлении, ему на месте ДТП оказана разовая медицинская помощь.  Женщина-водитель госпитализирована с травмой головы, 60-летней женщине-пассажиру такси медиками рекомендовано амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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