В Самаре на Волге перевернулось судно на воздушной подушке с пассажирами

158

На Волге в Самарской области перевернулось судно на воздушной подушке. На борту находились 13 человек, сообщила ТАСС в понедельник пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"На берег вывезли 12 человек, судьба одного человека выясняется. На борту судна находились 13 человек", - уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, на борту находились 12 человек. "Все спасены проходящими мимо судами и доставлены на берег до прибытия спасательных подразделений", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что на сушу были доставлены все 11 пассажиров.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, скоростное амфибийное судно "Нептун-11" выполняло рейс по маршруту Рождествено - Самара и не доплыло 300 метров до берега. ЧП произошло в 15:07 по местному времени.

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности. "На место происшествия выехал Куйбышевский транспортный прокурор. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - отметили в пресс-службе ведомства.

Причиной опрокидывания судна на Волге, по предварительным данным, мог стать сильный ветер, порывы которого отнесли судно на льдины, где и порвалась воздушная подушка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"По словам очевидцев, причиной произошедшего могло стать ухудшение погодных условий. В акватории Волги был сильный ветер, порывами которого судно отнесло на льдины, из-за чего порвалась воздушная подушка", - отметили в правительстве.

В областном правительстве также добавили, что период после вскрытия Волги ото льда традиционно считается самым опасным для передвижения по воде и сложным с точки зрения обеспечения регулярных пассажирских перевозок по маршруту "Самара - Рождествено". "Как только позволит обстановка на реке, на социально значимый водный маршрут выйдут суда большой вместительности типа "ОМ", - сообщили в пресс-службе.

Фото: ПСС СО