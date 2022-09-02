В Самаре на ул. Промышленности произошла массовая авария

106

В Самаре 2 сентября в Советском районе массовое ДТП запечатлели очевидцы и поделились снимками в соцсетях.

На улице Промышленности в районе дома 275 дорогу не поделили Лада, Киа и Ауди. Судя по состоянию машин после столкновения, не исключено, что есть пострадавшие.

После удара у отечественной легковушки разбита водительская сторона, отвалился передний бампер, повело заднее левое колесо и даже деформировало крышу. У немецкого кроссовера капот сложился гармошкой и разлетелся бампер, а в салоне сработали подушки безопасности. У третьего участника авария замяты левые двери и сломано боковое зеркало.

Как произошла авария очевидцы не сообщают, пишет ГТРК Самара.

Фото: t.me/samaradt