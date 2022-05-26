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В Самаре на стройке ЖК загорелся башенный кран

26 мая 2022 13:25
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В Самаре на стройке ЖК загорелся башенный кран

В Самаре вечером в среду, 25 мая, произошел пожар на территории одного из строящихся жилых комплексов, который находится, согласно данным онлайн-сервисов, на улице Пролетарской, 150.

В социальных сетях появилось видео, как вспыхнул башенный кран. Причиной возгорания стали горящие электропровода в аппаратной крана. Площадь пожара составила 5 погонных метров. Пламя смогли побороть до прибытия спасательных подразделений - сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области. Ни машинист, ни другие рабочие, находившиеся на стройке, не пострадали, пишет ГТРК Самара. 

Фото: t.me\Самарские новостройки

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