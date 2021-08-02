В Самаре на проспекте Металлургов столкнулись маршрутка и троллейбус

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В понедельник утром, 2 августа, на проспекте Металлургов, 93, в Самаре произошло ДТП. Участниками происшествия стали троллейбус и маршрутный автобус. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях.

Судя по фотографиям, у маршрутки заметно пострадала левая передняя часть бампера. У троллейбуса от удара смялась правая боковая часть заднего бампера. Автомобилям, двигающимся по данному участку, приходится объезжать место столкновения.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, в результате аварии пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался, пишет ГТРК Самара.

Фото: "ДТП 163 Самара"