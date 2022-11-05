В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии столкнулись автобусы

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ДТП произошло в субботу, 5 ноября, в 7:20.

Оба автобуса следовали по маршруту №67. Водитель одного из них – «ЛИАЗа» - врезался в следовавший в попутном направлении «МАЗ».

Пассажиры не пострадали. А вот водитель и кондуктор «ЛИАЗа» получили телесные повреждения, к счастью, не опасные для жизни, пишет ГТРК Самара.

«Сотрудники ГИБДД оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, установили и опросили очевидцев происшествия. В настоявший момент сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия», - добавили в ГУ МВД РФ по Самарской области.