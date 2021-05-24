В Самаре на перекрестке столкнулись две иномарки, пострадала пассажирка

98

23 мая на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 11:58 в Самаре. Водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле», двигался по ул. Владимирской со стороны ул. Чернореченской в направлении ул. Мичурина. На регулируемом перекрестке, совершил выезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Опель», под управлением мужчины 1983 года рождения. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Опель», 2001 года рождения, ей было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.