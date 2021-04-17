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В Самаре на Ново-Садовой мотоциклист столкнулся с двумя легковушками

17 апреля 2021 14:52
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Бригадой скорой помощи он был госпитализирован.

В Октябрьском районе Самары мужчина на мотоцикле Kawasaki, следуя по улице Ново-Садовая столкнулся с автомобилем Деу Нексия, который следовал в попутном направлении. После столкновения мотоциклист врезался на стоящий ВАЗ 21099.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Бригадой скорой помощи он был госпитализирован.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии мужчина находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщили в пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   

 

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