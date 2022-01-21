В Самаре на Московском шоссе из-за ДТП с тремя машинами образовалась пробка

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Ранним утром в пятницу, 21 января, на пересечении улицы Советской Армии и Московского шоссе произошло серьезное ДТП: столкнулись сразу три автомобиля. Фотографии с места ЧП в редакцию tvsamara.ru прислал мобильный корреспондент.

У машин повреждены капоты, один из автомобилей вовсе развернуло. Запчасти разлетелись по проезжей части, теперь проехать по этому участку дороги стало сложней. На месте происшествия работают аварийные службы и полиция. Правоохранителям предстоит выяснить причины ДТП. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Тем временем, из-за аварии основную магистраль города сковала пробка, пишет ГТРК Самара.