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В Самаре на Демократической перевернулся прицеп с лошадью

8 февраля 2022 09:48
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В Самаре на Демократической перевернулся прицеп с лошадью

В понедельник, 7 февраля, в Самаре на улице Демократической произошло ДТП с участием животного. Перевернулся прицеп, в котором перевозили лошадь. Фотографии и видео происшествия появились в социальных сетях.

На снимках видно перевернувшийся прицеп из которого на проезжую часть высыпалось сено. Очевидцы сообщают, что животное, которое было внутри, не пострадало.

На проезжей части находится автомобиль «Chery», который получил удар в заднее левое крыло. Кто был вторым участником происшествия - не сообщается, пишет ГТРК Самара.

Фото: скрин видео vk.com/ДТП 163 Самара

Теги: ДТП

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