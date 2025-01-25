В Самаре на Чкалова иномарка сбила велосипедиста

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24 января на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.

Одно из ДТП произошло в 08:40 в Ленинском районе Самары. Водитель 1962 г.р., управляя автомобилем Chevrolet, в районе дома 72 по ул. Чкалова, при проезде нерегулируемого перекрестка с ул. Чкалова, допустил столкновение с СИМ (электровелосипедом) под управлением мужчины 1995 г.р., который двигался по ул. Чкалова. В результате велосипедист получил тесные повреждения. Ему оказана медицинская помощь.