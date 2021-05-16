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В Самаре мужчина утонул возле яхт-клуба

16 мая 2021 10:39
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В Самаре мужчина утонул возле яхт-клуба

15 мая водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поиски утонувшего мужчины 1977 года рождения на реке Самара около яхт-клуба «Парус».

Заявление на проведение поисковых работ поступило от сотрудников полиции. Днем ранее трое мужчин отдыхали на причальном понтоне. Один из них решил искупаться. Отплыв метров 40 от понтона, он скрылся под водой. При нулевой видимости водолазы отрабатывали район поиска по секторам на площади 800 квадратных метров. Утонувшего подняли с глубины 7 метров и доставили до причального понтона. Причина произошедшего переохлаждение, вызванное резким перепадом температур воздуха и воды, сообщает ПСС по Самарской области.


Спасатели напоминают:
• Теплопроводность воды больше, чем теплопроводность воздуха, поэтому она мгновенно воздействует на всю поверхность тела. Организм человека начинает переохлаждаться, если он длительное время находится в воде. Переохлаждение тела в воде может привести к опасным для жизни судорогам.
• Входить в воду нужно медленно.
• Когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь.
• Не рекомендуется купаться при температуре воды ниже 17 градусов.
Будьте осторожны! Берегите свою жизнь!

Теги: происшествия на воде утонувшие ЧП

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