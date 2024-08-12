В Самаре мужчина попал в больницу после драки

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В полицию в Самаре поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1994 года рождения с травмами различной степени тяжести.

Для установления обстоятельств произошедшего в больницу выехали сотрудники территориального органа внутренних дел. Полицейские изъяли документацию и опросили потерпевшего, который пояснил, что накануне около часа ночи решил сходить в ближайший круглосуточный магазин за продуктами на проспекте Металлургов. В торговой точке, у него произошел конфликт с другим покупателем. Инцидент закончился дракой на улице. В результате, согласно заключению эксперта, 29-летнему потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Оперативники установили личность второго участника конфликта. Мужчину, проживающего недалеко от места происшествия, задержали и доставили в отдел полиции. Ранее неоднократно судимый самарец 1988 года рождения признался в содеянном, но пояснил, что пострадавший сам спровоцировал конфликтную ситуацию.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу.