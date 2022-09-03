Я нашел ошибку
Главные новости:
Молодым журналистам Самарской области предложили написать о маршале Коневе
Молодым журналистам Самарской области предложили написать о маршале Коневе
Параллельный импорт в России продлен до конца 2023 года
В Самаре мужчина бросил взрывное устройство в обидчика
В Самаре мужчина бросил взрывное устройство в обидчика
С днем рождения, Самара!: В Струковском саду пройдет концерт группы «ViVA»
С днем рождения, Самара!: В Струковском саду пройдет концерт группы «ViVA»
В канун Дня солидарности в борьбе с терроризмом росгвардейцы встретились с самарскими школьниками
В канун Дня солидарности в борьбе с терроризмом росгвардейцы встретились с самарскими школьниками
Минцифры передумало закупать смартфоны с российской ОС для чиновников из-за нехватки деталей
Минцифры передумало закупать смартфоны с российской ОС для чиновников из-за нехватки деталей
Главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на российскую нефть
Главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на российскую нефть
"Неожиданно. Несправедливо. На взлете".
Актер из "Улиц разбитых фонарей" Сергей Николаев умер в возрасте 46 лет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
0.13
EUR 60.22
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
С днем рождения, Самара!: В Струковском саду пройдет концерт группы «ViVA»
Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям, посвященным памяти трагических событий в Беслане
Самарский океанариум проводит конкурс рисунков
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре мужчина бросил взрывное устройство в обидчика

3 сентября 2022 11:05
93
В Самаре мужчина бросил взрывное устройство в обидчика

Житель соседней области отправится в колонию.

Мужчина в апреле 2020 года залез в дом и вынес оттуда имущество на сумму более 30 000 рублей. Но не только в краже повинен житель соседней области. Следить за обстановкой и в случае появления посторонних он оставил ребенка.

Затем в октябре 2020 года во дворе одного из домов на улице Теннисной в Самаре он распивал спиртное с местным жителем. Возник конфликт, который чуть не закончился трагедией.

«У мужчины возник конфликт с местным жителем на фоне личных неприязненных отношений, в ходе которого он бросил заранее приобретенное взрывное устройство в ноги последнего. В результате противоправных действий осужденного, потерпевший не пострадал», - рассказали в региональном следственном комитете.

Мужчину задержали. Он обвинялся в краже, вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления, покушении на убийство и незаконном приобретении, хранении, ношении взрывных устройств. Вердикт суда: виновен. Ближайшие шесть с половиной лет мужчина проведет в колонии строгого режима, пишет ГТРК Самара.

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
пресечена противоправная деятельность бывшего руководителя Управления Государственной Охраны Объектов Культурного Наследия Самарской области
01 сентября 2022, 13:05
Пресечена противоправная деятельность бывшего руководителя Управления Государственной Охраны Объектов Культурного Наследия Самарской области
Он приговорен к лишению свободы на срок 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Криминал
441
В Самаре незаконно срубили 128 деревьев
01 сентября 2022, 11:57
В Самаре незаконно срубили 128 деревьев
Сумма ущерба, причиненного Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара, составила свыше 1,8 млн. рублей. Криминал
391
В Красноярском районе мужчина похитил велосипед и спрятал его на кладбище
01 сентября 2022, 09:44
В Красноярском районе мужчина похитил велосипед и спрятал его на кладбище
Материальный ущерб заявитель оценил в 20 тысяч рублей и пояснил, что он является для него значительным. Криминал
349
В центре внимания
В течение двух недель фотовыставка «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ» будет экспонироваться на площади Славы, а также на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади.
2 сентября 2022  21:36
Дмитрий Азаров вместе с супругами самарских военнослужащих принял участие в открытии фотовыставки «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ»
487
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
2 сентября 2022  10:35
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
404
Двойной праздник отметили в Школе № 26, расположенной на Пятой Просеке в Самаре.
1 сентября 2022  14:08
Дмитрий Азаров поздравил школьников с началом учебного года на линейке в новой самарской школе
631
В Самаре изменилось расписание речных судов
1 сентября 2022  10:06
В Самаре изменилось расписание речных судов
610
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2022  09:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем знаний
474
Весь список