В Самаре мужчина бросил взрывное устройство в обидчика

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Житель соседней области отправится в колонию.

Мужчина в апреле 2020 года залез в дом и вынес оттуда имущество на сумму более 30 000 рублей. Но не только в краже повинен житель соседней области. Следить за обстановкой и в случае появления посторонних он оставил ребенка.

Затем в октябре 2020 года во дворе одного из домов на улице Теннисной в Самаре он распивал спиртное с местным жителем. Возник конфликт, который чуть не закончился трагедией.

«У мужчины возник конфликт с местным жителем на фоне личных неприязненных отношений, в ходе которого он бросил заранее приобретенное взрывное устройство в ноги последнего. В результате противоправных действий осужденного, потерпевший не пострадал», - рассказали в региональном следственном комитете.

Мужчину задержали. Он обвинялся в краже, вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления, покушении на убийство и незаконном приобретении, хранении, ношении взрывных устройств. Вердикт суда: виновен. Ближайшие шесть с половиной лет мужчина проведет в колонии строгого режима, пишет ГТРК Самара.