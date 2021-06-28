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В Самаре мотоциклист врезался в легковушку

28 июня 2021 13:13
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В Самаре мотоциклист врезался в легковушку

27 июня на территории Самарской области зарегистрировано 15 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 13:00 в Кировском районе Самары. Водитель 1995 года рождения, управляя мотоциклом, двигался по ул. Георгия Димитрова в направлении ул. Стара Загора, и в районе дома № 20 по ул. Георгия Димитрова допустил наезд на впереди стоящий легковой автомобиль под управлением водителя 1991 года рождения. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель мотоцикла и его пассажир 2003 года рождения, они доставлены бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, сообщает облМВД.

Теги: ДТП мотоциклист

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