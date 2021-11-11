В Самаре молодая автомобилистка врезалась в легковушку, пострадали двое

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10 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 17:25 в Самаре. Девушка 1995 года рождения, которая в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекалась 7 раз, двигалась на автомобиле «Lada Vesta» по ул. 1- квартал п. Мехзавод от Московского шоссе в направлении Волжского шоссе.

В пути следования, при выполнении поворота налево на ул. Крайнюю не уступила дорогу транспортному средству, двигавшемуся во встречном направлении прямо, вследствие чего допустила столкновение с автомобилем «ВАЗ 21103», под управлением молодого человека 2002 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель и несовершеннолетний пассажир 2006 года рождения, автомобиля «ВАЗ 21103», им было назначено амбулаторное лечение.