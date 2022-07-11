В Самаре молодая автомобилистка сбила подростка на электросамокате

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10 июля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 13 человек.

Одно из ДТП произошло в 17:50 в Кировском районе г. Самары. 25-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем «BMW 116» двигаясь по ул. Енисейской в направлении ул. Елизарова, возле дома № 43 совершила наезд на 16-летнего подростка, который пересекал проезжую часть на электросамокате, справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном месте, без сопровождения взрослых. После чего девушка скрылась с места происшествия, не оказав ребенку первую помощь. Подросток самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Позже девушка прибыла в подразделение ГИБДД с заявлением о происшествии. В отношении нее составлен административный материал по с.12.27 КоАП РФ.